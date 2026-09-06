Pichhore MLA Pritam Lodhi: ‘कुछ नेताओं के जरिए समाज में जहर घोल रहे केपी सिंह’, विधायक प्रीतम लोधी का आरोप

प्रीतम लोधी ने आगे कहा- ये बिकने वाले नेता प्रीतम और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। जो नेता मोदी को गाली देते हैं, उनके नंबर भले ही राहुल गांधी के सामने बढ़ते हों, लेकिन जनता के बीच उनके नंबर कम होते हैं। पिछोर में भी यही हालात हैं। यह नेता प्रीतम को गाली देकर केपी सिंह के सामने नंबर बढ़ा लेते है, लेकिन जनता के बीच यह नंबर कम हो जाते है। उन्होंने कहा कि मैं पिछोर को नया पिछोर बनाने आया हूं। मैं यहां राजनीति, व्यापार या धंधा करने नहीं आया, बल्कि सेवा करने आया हूं। केपी सिंह जो पैसा इन नेताओं को दे रहा है, मैं उन नेताओं से कहता हूं कि यह पैसा जनता की भलाई में खर्च कर दो। साथ ही प्रीतम ने कहा कि इन नेताओं की 99 गाली सुनना और फिर अगर कोई गाली दे तो इन नेताओं की डेंटिंग और पेटिंग करना है।