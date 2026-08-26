Shivpuri News: बारिश में अंतिम संस्कार करना मुश्किल, कहीं डीजल डालकर जलाई चिता तो कहीं तिरपाल के नीचे हुआ अंतिम संस्कार

दूसरा घटनाक्रम करैरा जनपद की ग्राम पंचायत जुझाई के हाथरस गांव का है। यहां रजिया (90) पत्नी सुन्ना लोधी की मौत के बाद बारिश के बीच अंतिम संस्कार करना पड़ा। लगातार बारिश से बचने के लिए परिजनों ने किराए का टेंट लगवाया और ऊपर से तिरपाल का सहारा लिया। इसके बाद जैसे तैसे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो सकी। ग्रामीणों का कहना है कि जुझाई गांव में तो दो मुक्तिधाम हैं, लेकिन हाथरस गांव में आज तक एक भी मुक्तिधाम नहीं बनाया गया। बारिश के दिनों में हर बार इसी तरह टेंट और तिरपाल का इंतजाम करना पड़ता है। ग्राम पंचायत जुझाई की सरपंच अंगूरी जगदीश कोली का कहना है कि हाथरस गांव में मुक्तिधाम के लिए शासकीय जमीन उपलब्ध है, लेकिन उस पर कब्जा होने की वजह से निर्माण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जल्द ही जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा और इसके बाद मुक्तिधाम बनवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।