शिवपुरी में स्मैक के साथ सरकारी कर्मचारी पकड़ा, कृषि विभाग के प्राचार्य पर केस

Shivpuri Smack Case: मध्यप्रदेश के शिवपुरी शहर की कोतवाली पुलिस ने एक सरकारी कर्मचारी को स्मैक के साथ पकड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने शहर के फतेहपुर क्षेत्र स्थित कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य को स्मैक की 14 पुड़िया (टिकट( के साथ पकड़ा है। मामला शासकीय कर्मचारी से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की सूचना दी जिस पर से कार्यालय में एसडीएम खुद मौके पर पहुंचे और उनकी देखरेख में पूरी कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी प्राचार्य के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया है।