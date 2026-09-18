MP में मेडिकल कॉलेजों में तय होगी फीस , 16 लाख की मांग का देना होगा हिसाब

Bhopal news: मध्यप्रदेश में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अध्यक्ष के तौर पर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पूर्व कुलगुरु राजकुमार आचार्य को नियुक्त किया है। अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण मेडिकल कॉलेजों की फीस निर्धारण नहीं हो पा रहा था। अब उनके पदभार संभालने के बाद मेडिकल सहित नर्सिंग, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजों की फीस निर्धारण संबंधी कार्रवाई शुरू होगी। प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों ने नए सत्र की फीस तय करने के लिए शुल्क विनियामक समिति के सामने 16 लाख रुपए तक फीस बढ़ाने की मांग रखी है।