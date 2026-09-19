दिल्ली आवास से निकले राहुल गांधी, इंदौर में शाम 5 बजे ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

Rahul Gandhi : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आयोजन स्थल रीजनल पार्क के सामने तैयार मैदान का नाम 'भारत जोड़ो मैदान' रखा गया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी दिल्ली आवास से इंदौर के लिए निकल चुके हैं। वे यहां करीब 7 घंटे रहेंगे। राहुल गांधी कार्यक्रम में शिक्षा, पेपर लीक, बेरोजगारी, व्यापमं और पटवारी भर्ती घोटाले जैसे गंभीर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर जेन-जी से रू-ब-रू होंगे।