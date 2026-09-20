भोपाल एम्स तैयार करेगा ‘ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट’, सिखाई जाएगी ब्रेनडेड मरीज से अंग निकालने की पूरी प्रक्रिया

डॉ. विक्रम वट्टी ने बताया, ब्रेन डेथ के बाद अंगों को सुरक्षित रखने के लिए समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। अस्पताल में संभावित दाता की समय पर पहचान, परिवार से संवाद और पूरी प्रक्रिया के सही समन्वय में प्रशिक्षित टीम की अहम भूमिका होती है। लेकिन भोपाल सहित प्रदेश के बहुत से अस्पतालों प्रशिक्षित टीम नहीं है। एम्स का उद्देश्य प्रदेश में ही ऐसी दक्ष टीमें तैयार करना है, ताकि अंगदान और प्रत्यारोपण बढ़े, संभावित अंग व्यर्थ न जाएं और मरीजों को प्रत्यारोपण के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े।