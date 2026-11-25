पुलिस को इस वारदात में खनन माफिया की संलिप्तता की आशंका भी है। फिलहाल आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, बीती रात करीब साढ़े दस बजे बाबूपुर चौकी को मैगजीन से विस्फोटक सामग्री चोरी होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। परिसर में तैनात सुरक्षा गार्डों से पूछताछ में प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि बदमाश बाउंड्री के मुख्य गेट को फांदकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद वे सीधे उस स्थान तक पहुंच गए, जहां विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले।