सतना। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा तैयार करने और अगले दो वर्षों की प्राथमिकताएं तय करने के लिए चित्रकूट में दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है। 21 और 22 दिसंबर को होने वाले इस शिविर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में मंत्रियों के विभागीय कामकाज की समीक्षा होगी। खास बात यह है कि इस बार मंत्रियों को केवल उपलब्धियां गिनाने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें अपने विभाग की चुनौतियों, अधूरे लक्ष्यों और आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना का खाका भी प्रस्तुत करना होगा। माना जा रहा है कि इस कवायद का मकसद केवल बीते कार्यकाल की उपलब्धियां गिनना नहीं बल्कि यह तय करना भी है कि शेष कार्यकाल में सरकार किन लक्ष्यों को प्राथमिकता देगी और उन्हें जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी किसकी होगी। प्रस्तावित चिंतन शिविर को लेकर संभागायुक्त रीवा शीलेन्द्र सिंह ने आज चित्रकूट पहुंच कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस, एसडीएम महिपाल सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।