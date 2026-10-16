Bhopal Aiims: दुनिया छोड़ चला गया बेटा, पसरा मातम, परिवार के 1 बड़े फैसले ने 3 परिवारों में लौटा दी खुशियां

Bhopal news: एक परिवार ने पथराई उम्मीद और अपने को खोने के गम के बीच ऐसा फैसला लिया, जिससे तीन लोगों को नई जिंदगी मिल गई। नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी निवासी 31 वर्षीय विलास तांती शर्मा को एम्स भोपाल में ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद परिजनों ने उनकी किडनी और लिवर दान करने की सहमति दी। इससे तीन जरूरतमंद मरीजों को अंग प्रत्यारोपण का लाभ मिला। मध्यप्रदेश में अंगदान की इस पहल में एम्स भोपाल और बंसल हॉस्पिटल कीटीमों ने समन्वय से काम किया। इस पूरे काम को करने के पीछ विलास के परिवाल का बहुत बड़ा हाथ है। उनके इस निर्णय से 3 लोगों को नई जिंदगी मिली है।