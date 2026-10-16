भोपाल में मास्टर प्लान से हटी 27 सड़कें, 1995 में की गई थी प्लानिंग, टीएंडसीपी ने जारी की सूची

-मुबारकपुर चौराहा से बैरसिया रोड 60 मीटर चौड़ी 8.35 किमी लंबी रोड पहले ही एक अन्य बायपास है।

-एयरोसिटी बीडीए तक वाया आरजीपीवी में आरजीपीवी कैंपस व भवनों के बीच से गुजर रही।

-संजीवनगर होते हुए नेवरी वाया बायपास तक 24 मीटर चौड़ी रोड में नेवरी बसाहट आ गई है।

-लालघाटी वाया विदिशा बायपास 6.30 किमी लंबी, 45 मीटर चौड़ी रोड पर सिंगारचोली पहाड़ी के मकान व चर्च की दिक्कत।

-छोला से बेस्ट प्राइस तक 45 मीटर रोड पर अवैध कॉलोनियां बन गई।

-गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र से 24 मीटर चौड़ी रोड। कई उद्योग अलाइनमेंट में आने से संभव नहीं है।

-अयोध्या बायपास से प्रभात चौराहा तक 7.70 किमी लंबाई व 30 मीटर चौड़ाई में 446 मकान बीच

-एसटीपी से अयोध्या बायपास से सेवनिया ओंकारा तक 30 मीटर चौड़ी व साढ़े चार मीटर लंबी रोड। इसमें संस्थान की जमीन बाधक।

-नरेला शंकरी होते हुए जेके रोड से बायपास तक 24 मीटर चौड़ी रोड साढ़े तीन किमी लंबाई में गांव के मकान, बसाहटें।

-पिपलानी रायसेन रोड 24 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित। अलाइनमेंट बदलने से संभव नहीं।

-सिद्धार्थ लेक सिटी से रायसेन-अयोध्या बायपास तक 60 मीटर चौड़ी रोड 1.95 किमी लंबाई में। हाइटेंशन लाइन रास्ते में।

-आशिमा मॉल से रायसेन रोड बाइपास तक 60 मीटर चौड़ाई में तीन किमी तक रोड है, इसके बाद चार किमी की रोड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है।

-पानी पिपलानी थाने से एसओएस बालग्राम तक 24 मीटर चौड़ी रोड को रद्द कर दिया गया है। वैकल्पिक रोड की वजह से।

-एम्स होते हुए आरआरएल रएल से खोरी कला बाइपास तक 30 मीटर चौड़ी रोड तीन किमी में तय थी, रद्द कर दी।

-नर्मदापुरम मार्ग से आकृति इको सिटी तक 30 मीटर चौड़ी, तीन किमी लंबी रोड।

-बर्रई से गेहूंखेड़ा वाया सलैया 45 मीटर चौड़ी रोड। कुछ स्थानों पर रूकावट है।

-नयापुरा कोलार मार्ग से सनखेड़ी चीचली तक 36 मीटर चौड़ी व 4.30 किमी लंबी रोड पर मकान बन गए हैं।

-दामखेड़ा कोलार से चंदनपुरा 45 मीटर रोड, 3.30 किमी लंबाई में।

-चूनाभट्टी बसाहट से खुशीलाल शर्मा अस्पताल तक 24 मीटर चौड़ी रोड। पहाड़ी की खड़ी ढलान की वजह से रद्द।