पेट्रोल पंप के सामने मिला गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, बीना में खाद्य विभाग की कार्रवाई

ट्रक खराब होने से गोदाम व मकान में सिलेंडरों को भंडारित कराया गया था। सिलेंडरों के संबंध में उन्होंने बिल भी प्रस्तुत किया, लेकिन भंडारण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे सिलेंडरों को जब्त कर भारत गैस एजेंसी के सुपुर्द किया गया है। यह सिलेंडर सर्वश्रेष्ठ गैस एजेंसी सागर से मंगाए गए थे, जो रिफाइनरी जाने थे। अवैध भंडारण को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना है। टीम में सहायक आपूर्ति अधिकारी राजेश पटेल आदि उपस्थित थे। नियमानुसार गैस सिलेंडरों का भंडारण शहर से बाहर गोदाम में सुरक्षित तरीके से किया जाता है। सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का पालन करना होता है। यहां बिना किसी सुरक्षा के 165 सिलेंडरों का भंडारण किया गया था।