15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सागर

पेट्रोल पंप के सामने मिला गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, बीना में खाद्य विभाग की कार्रवाई

Illegal Gas Cylinder Storage: 165 गैस सिलेंडरों का रहवासी क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने मिला अवैध भंडारण, किए गए जब्त,
2 min read
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

Oct 15, 2026

Illegal Gas Cylinder Storage

illegal gas cylinder storage 165 cylinders seized, कार्रवाई करती खाद्य विभाग की टीम (Source-Patrika)

Bina Illegal Gas Cylinder Storage: मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण पकड़ाया है। एसडीएम को गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण की सूचना मिली थी जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। मौके से 19 किलो के 150 और 5 किलो के 15 कमर्शियल सिलेंडर बीपीसीएल कंपनी के मिले हैं। यह भंडारण चंद्रशेखर वार्ड में पेट्रोल पंप के सामने रहवासी क्षेत्र में किया गया था। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा बनाया और आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।

अवैध सिलेंडर भंडारण पर खाद्य विभाग की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर वार्ड में कृषि उपज मंडी के पास धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल मकान की जांच की गई। टीम जब मौके पर पहुंची, तो वहां 19 किलो के 150 और 5 किलो के 15 कमर्शियल गैस सिलेंडर मिले, जिनका अवैध भंडारण किया गया था। इन सिलेंडरों की कीमत 7 लाख 81 हजार 500 रुपए आंकी गई है। अधिकारियों को धर्मेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि वह अग्रवाल ट्रेडर्स के नाम पर बीना रिफाइनरी में बीपीसीएल के कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई करते हैं।

भंडारण संबंधी दस्तावेज नहीं मिले

ट्रक खराब होने से गोदाम व मकान में सिलेंडरों को भंडारित कराया गया था। सिलेंडरों के संबंध में उन्होंने बिल भी प्रस्तुत किया, लेकिन भंडारण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे सिलेंडरों को जब्त कर भारत गैस एजेंसी के सुपुर्द किया गया है। यह सिलेंडर सर्वश्रेष्ठ गैस एजेंसी सागर से मंगाए गए थे, जो रिफाइनरी जाने थे। अवैध भंडारण को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना है। टीम में सहायक आपूर्ति अधिकारी राजेश पटेल आदि उपस्थित थे। नियमानुसार गैस सिलेंडरों का भंडारण शहर से बाहर गोदाम में सुरक्षित तरीके से किया जाता है। सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का पालन करना होता है। यहां बिना किसी सुरक्षा के 165 सिलेंडरों का भंडारण किया गया था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 08:54 pm

Published on:

15 Oct 2026 08:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / पेट्रोल पंप के सामने मिला गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, बीना में खाद्य विभाग की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीना में कुल्हाड़ी मारकर की थी महिला की हत्या, न्यायालय ने सुनाई छह को आजीवन कारावास की सजा

Woman murdered with an axe in Bina; court sentences six individuals to life imprisonment
सागर

बीना में किसानों को बेची जा रही नकली खाद! 2 हजार रुपए बोरी में खरीदी DAP, जांच में जुटा कृषि विभाग

Fake DAP Fertilizer
सागर

Bina news: त्योहारी सीजन में महंगाई का तड़का, दालों के दाम उछले; चीनी-चावल भी महंगे

Inflation spikes during the festive season
सागर

यात्रियों के लिए खुशखबरी! बीना-आगासौद तीसरी लाइन का स्पीड ट्रायल सफल, 125 कि.मी की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

Bina Agasod 3rd Railway Line
सागर

बीना में रजत पालकी में विराजित होकर निकलीं मां जागेश्वरी, किया नगर भ्रमण, जगह-जगह हुआ स्वागत

Goddess Jageshwari emerged seated in a silver palanquin
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.