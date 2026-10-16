अनुकंपा नियुक्ति में CPCT बना अड़चन, एमपी में सरकार ने दी पदोन्नति में दी छूट

ऐसे में पदोन्नति के लिए नियमों में दी गई छूट, अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया के बीच अंतर को लेकर कर्मचारी संगठन सवाल रहे हैं। कहना है सबसे ज्यादा परेशानी तो अनुकंपा नियुक्ति वालों को ही झेलनी पड़ रही है, उन्हें बिना आवश्यक तैयारी और योग्यता के ही सेवाएं देनी पड़ रही हैं। जिससे उन्हें इसका कोई विशेष लाभमिलने वाला नहीं है। ऐसे में अनुकंपा मामलों में सीपीसीटी से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए अलग स्पष्टता की जरूरत बनी हुई है। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।