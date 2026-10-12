जबलपुर में त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर के पास खाई में गिरी कार, नई कार लेकर मंदिर पहुंचा था परिवार

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नवरात्र पर एक नई कार लेकर जबलपुर का एक परिवार त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचा था। परिवार को नई कार की पूजा करानी थी। कार चालक कार को मंदिर के पास खड़ी कर रहा था तभी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और मंदिर के पास से सड़क किनारे से खाई में गिरने लगी। कार को खाई में गिरता देख कार में सवार एक व्यक्ति कूद गया। बाकी दो लोग कार में सवार थे जो कार के साथ खाई में जा गिरे। बताया गया है कि खाई में गिरते वक्त कार के सामने एक पेड़ आ गया और पेड़ से टकराकर करीब 70 फीट की गहराई में कार रुक गई। कार के पेड़ से टकराकर रुकते ही उसमें सवार दोनों लोग कार से उतर गए।