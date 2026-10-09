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MP में रेल कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, अंतिम चरण में पहुंचा 500 किमी. लंबी रेल लाइन का सर्वे

Rail connectivity: पश्चिम मध्य रेलवे रेलखंड पर 450 से अधिक ट्रेनों के दबाव से राहत मिलेगी और यात्री व माल परिवहन की गति व पंक्चुअलिटी में सुधार होगा।
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जबलपुर

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Astha Awasthi

Oct 09, 2026

रेल लाइन, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

रेल लाइन, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Jabalpur news: पश्चिम मध्य रेलवे में लगातार बढ़ते रेल यातायात के दबाव से निपटने के लिए तीसरी रेल लाइन के विस्तार पर काम किया जा रहा है। रेलवे 500 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बिछाने की तैयारी है। बताया जाता है कि परियोजना का सर्वे अंतिम चरण में है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद काम शुरु किया जाएगा। करीब तीन साल में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी लाइन बनने के बाद यात्री और मालगाड़ियों के लिए नया रेल पाथ उपलब्ध होगा। इससे ट्रेनों को रोकने और लाइन क्लियर होने के इंतजार की समस्या कम होगी। ट्रेनों की गति बढ़ाने के साथ परिचालन को भी व्यवस्थित किया जा सकेगा।

कार्य अंतिम स्तर पर

थर्ड लाइन को लेकर सर्वे का कार्य अंतिम स्तर पर है। इसके तैयार होने से न केवल ट्रेनों की संख्या में इजाफा होगा, बल्कि पंक्चुअलिटी भी बेहतर होगी। इससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिलेगा। - डॉ. मधुर वर्मा, सीपीआरओ, पमरे

रोजाना 450 से अधिक ट्रेनों का दबाव

पश्चिम मध्य रेलवे का इटारसी जंक्शन प्रमुख रेल केंद्रों में शामिल है। यहां से रोजाना 450 से अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है। यात्री ट्रेनों के साथ बड़ी संख्या में मालगाड़ियां भी इस नेटवर्क से गुजरती हैं। मौजूदा दो लाइनों पर बढ़ते यातायात के कारण कई बार ट्रेनों को लाइन क्लियरेंस के लिए रोकना पड़ता है। तीसरी लाइन बनने के बाद परिचालन के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी।

7 हजार करोड़ खर्च होने का अनुमान

सूत्रों के अनुसार, तीसरी लाइन परियोजना पर करीब 7 हजार करोड़ खर्च होने का अनुमान है। रेलवे के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, एक किलोमीटर रेल लाइन बिछाने में करीब 12 से 15 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकता है। यह खर्च भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगा। इसमें ट्रैक निर्माण के साथ सिग्नलिंग, विद्युतीकरण और अन्य जरूरी रेल अधोसंरचना के काम भी शामिल होंगे।

जबलपुर को भी मिलेगा फायदा

इस रेलखंड से जबलपुर होकर कई लंबी दूरी की ट्रेनें संचालित होती हैं। यह रेलखंड माल परिवहन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तीसरी लाइन बनने के बाद ट्रेनों के संचालन में सुधार का लाभ बड़ी संख्या में यात्रियों को मिलने की उम्मीद है। यात्री ट्रेनों के कारण मालगाड़ियों को लंबे समय तक रोकने की जरूरत कम होगी। इससे माल परिवहन की गति बढ़ने के साथ औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है।

यह है स्थिति

500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन।
07 हजार करोड़ रुपए अनुमानित लागत।
450 से अधिक ट्रेनों का होता है आवागमन।
300 यात्री ट्रेनें, और 150 मालगाड़ियों की आवाजाही

यह होगा फायदा

ट्रैक मेंटेनेंस के लिए समय मिलेगा।
ट्रैक का रखरखाव आसान होगा।
ट्रेनों की गति बढ़ेगी।
परिचालन व्यवस्था बेहतर होगी।
कोचिंग ट्रेनों की संख्या बढ़ सकेगी।

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Updated on:

09 Oct 2026 08:26 am

Published on:

09 Oct 2026 08:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / MP में रेल कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, अंतिम चरण में पहुंचा 500 किमी. लंबी रेल लाइन का सर्वे

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