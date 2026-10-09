सरकारी जमीनों पर कब्जे का बड़ा खेल, MP के 4 शहरों में ’10 हजार करोड़’ की संपत्ति पर अतिक्रमण

Bhopal news: मध्यप्रदेश के 4 बड़े शहरों में 10 हजार करोड़ से अधिक कीमत की जमीनों पर अवैध कब्जा है। इनमें से ज्यादातर धार्मिक ढांचों के नाम पर किए गए हैं। इनमें भी सबसे अधिक कब्जे भोपाल में हुए। जबकि इंदौर, जबलपुर व ग्वालियर भी अछूते नहीं है। बाकी के जिला मुख्यालयों व अन्य शहरों में भी बेशकीमती जमीनें कब्जे में हैं। विशेषज्ञों की मानें तो इन जमीनों को माफिया के हवाले करने में कई स्थानीय अधिकारियों की सांठगांठ है और सब मिलकर इन जमीनों से कमाई कर रहे हैं। कमाई के तरीके अलग-अलग है। कुछ धार्मिक ढांचों से मिलने वाले चंदे से कमाई कर रहे हैं तो कुछ इन जमीनों पर बने भवनों से विशेष मौकों पर किराया भी वसूला जा रहा है। सरकारी जमीनों का शहर से लेकर गांव तक बुरा हाल है। जिम्मेदार ही इन जमीनों की सुरक्षा से मुंह मोड़कर बैठे हैं।