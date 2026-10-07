‘हम उस दर्द को भूलना चाहते है, उसे मनोरंजन न बनाए…’, भावुक हुई राखी, नवरात्रि में बरगी क्रूज हादसे की झांकी पर रोक की मांग

राखी ने बताया कि वह भी उस क्रूज में थी। इन सभी वीडियो को देखकर मुझे वह दुखद पल दोबारा याद आ गए जिन्हें हम भूलना चाहते है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि हद तो तब हो गई जब बरेला क्षेत्र में एक समिति ने जीवित लोगों और उनके बच्चों के साथ पूल जैसा सेटअप बनाकर हादसे के दिन के वायरल हुए दृश्यों को रीक्रिएट करने की कोशिश की थी। ऐसा कर के समितियों ने हमारे मन को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि, "मैं उन समितियों से कहना चाहती हूं कि, आप हादसे में प्रभावित लोगों की भावनाओं से मत खेलिए। अगर आपको मृतकों को श्रद्धांजलि देनी है तो, आप कुछ ऐसा करे जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले।