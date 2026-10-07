7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जबलपुर

उज्जैन में हनुमान मंदिर को विस्थापित करने के प्रयासों का विरोध, राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया प्रदर्शन

Hanuman Temple Relocation: अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल महाकौशल ने जताया विरोध, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, मंदिर की यथास्थिति बनाए रखने की मांग।
2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Oct 07, 2026

jabalpur protest

ujjain khade hanuman temple row jabalpur protest, कलेक्ट्रेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता (Source-Patrika)

Jabalpur Protest: मध्यप्रदेश के उज्जैन में स्थित खड़े हनुमान मंदिर का मामला बीते दिनों काफी सुर्खियों में रहा था। अब एक बार फिर इस मंदिर को हटाए जाने या विस्थापित करने के कथित प्रयासों का विरोध शुरू हुआ है। जबलपुर में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल महाकौशल प्रांत के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं व नेताओं ने सीएम मोहन यादव के नाम ज्ञापन भी सौंपा है।

हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया विरोध

प्रांत मंत्री अर्पित सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मंदिर की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। अर्पित ठाकुर ने कहा कि मंदिर को हटाने के प्रयासों का संगठन लगातार विरोध कर रहा है और मांग पूरी नहीं होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। वहीं, अपर कलेक्टर स्मृति खंडेलवाल ने बताया कि संगठन की मांगों का अध्ययन कर ज्ञापन शासन को भेजा जाएगा।

सुर्खियों में उज्जैन के 'खड़े हनुमान'

बता दें कि उज्जैन के सती गेट के पास सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, सड़क चौड़ीकरण के तहत खड़े हनुमान का मंदिर भी आ रहा है। बीते महीने सितंबर में मंदिर को विस्थापित करने का प्रयास किया गया लेकिन दावा किया जाता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को हटाया नहीं जा सका। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए, जिसके बाद देशभर से श्रद्धालु मौके पर पहुंचे। खड़े हनुमान मंदिर की मूर्ति टस से मस न होने का मामला वायरल होने के बाद मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी सीएम मोहन यादव को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उमा भारती ने भोपाल के रानी कमलापति के पास हुए रोड चौड़ीकरण के कार्य का जिक्र करते हुए लिखा था कि कमलापति रोड को चौड़ा करते वक्त मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा था। यही समाधान उज्जैयिनी के खड़े हनुमान मंदिर का हो सकता है।

झांसी की महिला की चमकी किस्मत, पन्ना में दो दिन में मिले चार चमचमाते हीरे

ये भी पढ़ें
panna diamond found

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 04:06 pm

Published on:

07 Oct 2026 03:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / उज्जैन में हनुमान मंदिर को विस्थापित करने के प्रयासों का विरोध, राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाहर खाने निकले तो सावधान ! जबलपुर में दूध-पनीर, आइसक्रीम के सैंपल फेल, तेजी से हो रही मिलावट

नकली दूध पनीर दही, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
जबलपुर

पेट का कैंसर शरीर में दिखाता है ये 6 लक्षण, जबलपुर में डॉक्टरों ने फ्री में की 5 लाख की सर्जरी

कैंसर ऑपरेशन, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
जबलपुर

आश्रम में दिनभर क्या करते थे रसिक दुलारी शरण, पुलिस जांच में हो सकता है बड़ा खुलासा

पुलिस पता लगा रही कि दिनभर क्या करते थे रसिक दुलारी शरण
जबलपुर

सेहत से खिलवाड़: मिठाई पर चमकती चांदी ‘असली’ है या ‘नकली’ ? खुद इन तरीकों से करें चेक

मिठाइ पर चांदी का वर्क, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
जबलपुर

‘लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे केस, सड़कों पर उतरेंगे’, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा

vivek tankha fb
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.