उज्जैन में हनुमान मंदिर को विस्थापित करने के प्रयासों का विरोध, राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया प्रदर्शन

बता दें कि उज्जैन के सती गेट के पास सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, सड़क चौड़ीकरण के तहत खड़े हनुमान का मंदिर भी आ रहा है। बीते महीने सितंबर में मंदिर को विस्थापित करने का प्रयास किया गया लेकिन दावा किया जाता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को हटाया नहीं जा सका। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए, जिसके बाद देशभर से श्रद्धालु मौके पर पहुंचे। खड़े हनुमान मंदिर की मूर्ति टस से मस न होने का मामला वायरल होने के बाद मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी सीएम मोहन यादव को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उमा भारती ने भोपाल के रानी कमलापति के पास हुए रोड चौड़ीकरण के कार्य का जिक्र करते हुए लिखा था कि कमलापति रोड को चौड़ा करते वक्त मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा था। यही समाधान उज्जैयिनी के खड़े हनुमान मंदिर का हो सकता है।