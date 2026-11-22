Father-daughter Murder Case:मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में पिता-पुत्री की हत्या में वारदात से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। पुलिस छानहान में पता चला है कि 50 लाख रुपए के प्रॉपर्टी विवाद के कारण बेटे नें इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस रविवार को भी आरोपी बेटे की सरगर्मी से तलाश कर रही है, वहीं उसके साथी नाबालिग दोस्त से पूछताछ जारी है। जोन-1 डीसीपी नरेंद्र रावत ने बताया कि शुक्रवार को हुई हर्षिता व राजू यादव की हत्या जांच में पता चला कि पिता-पुत्री कालानीनगर में रहते थे। आरोपी भाई हर्ष फरार है। वारदात स्थल के सीसीटीवी फुटेज को जांच में में शामिल किया है। इससे पता चला कि 19 नवंबर की सुबह 6.15 बजे हर्ष कालानी नगर स्थित घर पहुंचा। एक ऑटो भी घर के सामने रुका था। जांच में हर्ष का नाबालिग साथी पकड़ाया। वह मूलतः उप्र का है। हर्षिता का शव मिलने के पहले ही हर्ष ने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पिता राजू की हत्या कर दी थी।