Indore News: लिफ्ट देने के बहाने दो नाबालिग छात्राओं को जंगल ले गया, छोड़कर भागा

Indore Simrol Minor Girls Case: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के सिमरोल में स्कूल जाने के लिए गांव के बाहर यात्री वाहन का इंतजार कर रही दो नाबालिग छात्राओं को लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर बैठाकर जंगल में ले जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक सवार ने जंगल में दोनों छात्राओं को धमकाया और बाद में उन्हें वहीं छोड़कर भाग निकला। छात्राओं के स्कूल नहीं पहुंचने पर चिंतित परिजनों ने तत्काल सिमरोल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तलाश शुरू की और दोनों छात्राओं को जंगल क्षेत्र से सुरक्षित बरामद कर लिया।