टीकमगढ़ में बीजेपी के मंडल महामंत्री ने अस्पताल में दौड़ाई स्कूटी, पीछे बैठा था दोस्त

वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी मंडल महामंत्री प्रशांत शुक्ला ने वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है। वीडियो में प्रशांत शुक्ला कह रहे हैं कि 18 सितंबर की सुबह उन्हें उनके निजी ड्राइवर गुड्डू यादव के परिजनों का फोन आया। परिजनों ने बताया कि गुड्डू की तबीयत खराब है, मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि गुड्डू सीने के दर्द से तड़प रहा था। इसलिए मैं उसे तुरंत स्कूटी पर बैठाकर अस्पताल ले गया। लेकिन तब मुझे कुछ समझ नहीं आया और भूलवश मैं स्कूटी अस्पताल के अंदर ले गया। मेरी मंशा थी कि जल्द से जल्द गुड्डू को इलाज मिल जाए। मेरे द्वारा मानवीय मदद के भाव से ये किया गया, मेरी मंशा शासकीय कार्य में बाधा डालने या किसी आम जनता को परेशान करने की नहीं थी। मुझे उसी रात इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलती की है तो दूसरे दिन 19 सितंबर को मैं बलदेवगढ़ के बीएमओ के पास जाकर उन्हें अपना माफीनामा देकर आया था और माफी भी मांगी थी।