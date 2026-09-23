‘मेरे पति को बचा लीजिए…’ ग्वालियर में 4 घंटे तक गुहार लगाती रही पत्नी, अस्पताल के फर्श पर मरीज की टूटी सांसें

Gwalior Patient Death During Doctors Strike: मध्यप्रदेश के ग्वालियर के 1000 बिस्तर अस्पताल में बुधवार को डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित रहीं। आरोप है कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण एक मरीज की इलाज न मिलने पर अस्पताल में मौत हो गई। मुरैना के रहने वाले मरीज को उसकी पत्नी इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी। मरीज का पर्चा बना और जांचें भी हो गईं लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। पत्नी डॉक्टरों और स्टाफ से पति को भर्ती कर इलाज करने की गुहार लगाती रही लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। करीब 4 घंटे तक मरीज अस्पताल में फर्श पर लेटे-लेटे इलाज का इंतजार करता रहा और दम तोड़ दिया।