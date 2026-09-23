शराब तस्कर हत्याकांड में मुखबिर की गोली मारकर हत्या, सात साल पुरानी दुश्मनी में फिर कत्ल

ग्वालियर। शराब तस्करी के धंधे को लेकर करीब सात साल पहले शुरू हुई दुश्मनी में एक बार फिर हत्या हो गई। मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात तानसेन नगर आरओबी पर बाइक सवार बदमाशों ने कांच मिल निवासी छोटू राजावत की गोली मारकर हत्या कर दी। छोटू करीब 16 महीने पहले हुई शराब तस्कर भोला सिकरवार की हत्या के मामले में मुखबिर बताया जा रहा था। भोला के परिजन को शक था कि छोटू की मुखबिरी पर ही बंटी भदौरिया ने भोला की गोली मारकर हत्या की थी।