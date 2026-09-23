बैंककर्मी और हेल्पलाइन कर्मचारी बनकर ठगों ने उड़ाए 2.72 लाख रुपए

ग्वालियर। शहर में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी बैंककर्मी बनकर तो कभी क्रेडिट कार्ड की फीस माफ कराने का झांसा देकर ठग लोगों के खातों से रकम निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर तलाशना भी लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। ग्वालियर में सामने आए तीन अलग-अलग मामलों में साइबर ठगों ने करीब 2 लाख 72 हजार रुपए की ठगी कर ली। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है।