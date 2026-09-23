एलएनआईपीई में छात्रों का गुस्सा फूटा, वीसी-रजिस्ट्रार छह घंटे बंधक

ग्वालियर. एलएनआईपीई में छात्रा श्रुति उपाध्याय की मौत और रजिस्ट्रार को हटाने की मांग को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन मंगलवार को और उग्र हो गया। धरने पर बैठे छात्रों ने संस्थान की मुख्य बिल्डिंग के गेट पर तालाबंदी कर दी। इसके चलते वीसी, रजिस्ट्रार समेत संस्थान का स्टाफ करीब छह घंटे तक अंदर ही फंसा रहा। दोपहर करीब तीन बजे छात्र वीसी चेंबर के बाहर धरने पर बैठ गए और देर रात तक विरोध जारी रहा। रात करीब नौ बजे पुलिस के पहुंचने के बाद मुख्य भवन के अंदर मौजूद स्टाफ को बाहर निकाला जा सका। छात्रों का कहना है कि वे पिछले 14 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक संस्थान प्रबंधन की ओर से उनकी मांगों पर गंभीर बातचीत नहीं की गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठे रहे, जबकि विद्यार्थी श्रुति की मौत के मामले में न्याय और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी नाराजगी के चलते मंगलवार को छात्रों ने मुख्य भवन के गेट पर तालाबंदी कर दी।