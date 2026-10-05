ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर जीतू पटवारी बयान, ‘ये बात सार्वजनिक रिकॉर्ड में है’

Bhopal News : देश के अलग अलग हिस्सों में सीजेपी और कांग्रेस द्वारा CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के बीच सामने आई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। दिल्ली पहुंचे जीतू पटवारी का कहना है कि, "उनके साथ (ज्ञानेश कुमार) के साथ काम करने वाले तीन चुनाव आयुक्तों में से दो पहले ही देश को बता चुके हैं कि, फैसले उनकी सहमति से नहीं लिए गए थे। ये बात सार्वजनिक रिकॉर्ड में है…। देश जानता है कि, ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के कहने पर काम किया है।'