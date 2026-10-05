एमपी में बढ़कर 60 हुए चीते, कूनों में 5 शावकों ने लिया जन्म

कूनो नेशनल पार्क में आए नन्हे मेहमानों के बाद अब यहां चीतों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो गई है। इनमें भारत में जन्म लेने वाले चीतों की संख्या 41 है। इसके अलावा, मंदसौर जिले के गांधीसागर में हालही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 4 चीते छोड़े गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर भारत में चीता प्रोजेक्ट के तहत चीतों की कुल संख्या 60 हो गई है।