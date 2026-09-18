PM Modi के बर्थडे के एक दिन बाद Kuno से आई खुशखबरी, भारत में जन्मी मादा चीता ने 4 शावकों को दिया जन्म

Kuno National Park Cheetah KGP12: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (PM Modi birthday) के एक दिन बाद प्रोजेक्ट चीता को बड़ी सफलता मिली है। पीएम मोदी के बर्थडे यानी 17 सितंबर को प्रोजेक्ट चीता के चार साल होते ही भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने 4 नए शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक्स (X) पर यह जानकारी साझा करते हुए कूनो और प्रोजेक्ट चीता की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। चार शावकों के जन्म के बाद देश में चीतों की संख्या 56 हो चुकी है। इनमे से 49 चीतों का घर अब भी कुनो नेशनल पार्क ही है।