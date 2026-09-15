MP में जल्द शुरू नई रेल लाइन, ग्वालियर-श्योपुर रेल लाइन पर चलेगी मेमू ट्रेन, यात्रियों का सपना होगा पूरा

ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए बर्धा में निर्माणधीन श्योपुर के रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। अमृत भारत योजना में शामिल किए गए इस स्टेशन के लिए तत्समय 150 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और भूमि पूजन कार्यक्रम में दावा किया गया कि ये सर्वसुविधायुक्त और हेरिटेज लुक में बनाया जाएगा। लेकिन बाद में इसका एस्टीमेट रिवाइज कर दिया गया और अब सामान्य श्रेणी का स्टेशन बनाया जा रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि जब भूमि पूजन किया गया तब तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन अब रेलवे स्टेशन को सामान्य श्रेणी का बनाया जा रहा है और ये सबलगढ़ से भी छोटा नजर आ रहा है।