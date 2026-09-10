MP को रेल मंत्री ने दी बड़ी सौगात, कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन को दी मंजूरी, यात्रियों का सफर होगा आसान

कटनी-पेंडा रोड रेलखंड पर चौथी लाइन बनने का फायदा सिर्फ मालगाड़ियों को नहीं, यात्रियों को भी मिलेगा। इस रूट पर कोयला मालगाड़ियों का दबाव लगातार बढ़ने की संभावना है। अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध होने से मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए ज्यादा क्षमता मिलेगी। इससे ट्रेनों को एक-दूसरे के लिए रास्ता देने में होने वाली देरी और अनावश्यक ठहराव कम हो सकते हैं। कटनी से बिलासपुर, अनूपपुर, शहडोल और छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए इसका सीधा फायदा बेहतर परिचालन के रूप में मिल सकता है। ट्रैक क्षमता बढ़ने से समयपालन में सुधार, अतिरिक्त यात्री ट्रेनें चलाने और मौजूदा ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। यानी चौथी लाइन बढ़ते माल यातायात के साथ यात्री सुविधाओं के विस्तार का रास्ता भी खोलेगी।