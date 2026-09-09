Satya Niketan collapse: ‘देश की सेवा करूंगा पापा…’, कहने वाला अक्षत अब नहीं लौटेगा, मां ने कपड़ों से बेटे को पहचाना

Satya Niketan collapse update: दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे में कई घरों के चिरागों को उनसे छीन लिया। हादसे में अब तक 7 लोगों के निधन की पुष्टि की गई हैं। इसी हादसे में मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रहने वाले 19 वर्षीय छात्र अक्षत यादव (Akshat Yadav) का भी निधन हो गया था। मंगलवार सुबह अक्षत को दिल्ली से तुलसी नगर स्थित उनके निवास पर लाया गया। अक्षत अपने माता-पिता का एकलौता बेटा था। अपने एकलौते बेटे को ऐसी अवस्था में देख वह बेसुध हो गए। अक्षत को अंतिम विदाई देने के लिए रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिचितों की भीड़ घर पहुंची। पिता ने बताया कि वह हमेशा कहता था कि 'पापा मैं यूपीएससी कर देश की सेवा करूंगा और अफसर बनकर लौटूंगा।'