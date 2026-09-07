छुट्टी से ड्यूटी पर लौट रहे थे जेल प्रहरी, रास्ते में हुई अनहोनी… नहीं रहे राजभान दुबे, कटनी पुलिस प्रशासन में शोक

राजभान दुबे के निधन की खबर जिला जेल पहुंचते ही अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। जेल अधीक्षक प्रभात चतुर्वेदी ने बताया कि राजभान दुबे अवकाश पर थे और सिहोरा से कटनी लौटते समय यह दुखद हादसा होआ गया। उनके असामयिक निधन से जेल विभाग में शोक का माहौल है। पुलिस दुर्घटना में शामिल कार और उसके चालक के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। कार और उसके चालक की जानकारी भी खंगाली जा रही है। हादसे की सूचना राजभान दुबे के परिजनों को दी गई। पीएम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजभान दुबे को परिजनों को सौंपा जाएगा। घटना के बाद परिवार में मातम है, वहीं जिला जेल के अधिकारी और कर्मचारी भी शोक में हैं।