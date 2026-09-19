Master Plan: कूनो नेशनल पार्क जाने वालों के लिए बड़ी खबर, चीता सफारी के साथ 10 नए टूरिस्ट स्पॉट होंगे विकसित

Kuno National Park Master Plan: यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगामी समय में पर्यटक श्योपुर जिले में न केवल कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी करेंगे, बल्कि साथ में कूनो के आसपास अन्य इको टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का भी लुत्फ उठा सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुनो और उसके आसपास के क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए एमपी टूरिज्म द्वारा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। जिसमें कूनो नेशनल पार्क के तीनों प्रवेश द्वारों के साथ ही आमेठ की गढ़ी और डोबकुंड जैसे ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही आसपास के 10 से अधिक स्थानों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जा रहे है। वहीं दूसरी ओर कुनों तक पहुंचने के लिए विभिन्न स्थानों पर 13 स्थानों पर दिशा सूचक बोर्ड भी लगाए जाने का काम शुरू हो गया है।