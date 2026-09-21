21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

श्योपुर

कूनो से आई दुखद खबर, नर चीता ‘गौरव’ की मौत, प्रबंधन ने की पुष्टि

Kuno National Park : 12 सितंबर को जंगल में सुस्त अवस्था में मिले चीते 'गौरव' की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर बीते तीन दिन से इस चीते की मौत का दावा किया जा रहा था, लेकिन कूनो प्रबंधन ने सोमवार शाम 4 बजे चीते की मौत होने की पुष्टि की है।
less than 1 minute read
Google source verification

श्योपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Sep 21, 2026

Kuno National Park

नर चीता 'गौरव' की मौत (फोटो सोर्स: Tiger Safari Tours India)

Sheopur News : चीता स्टेट मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक दुखद खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि, कूनो में एक नर चीते 'गौरव' की मौत हो गई है। कूनो प्रबंधन द्वारा चीते की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि, सोमवार शाम 4 बजे के आसपास उपचार दौरान चीते की मौत हुई है। चीते का बीते 9 दिन से कूनो में स्थित पालपुर के पशु अस्पताल में उपचार चल रहा था। 12 सितंबर को खुले जंगल में सुस्त पाए जाने के बाद क्वारंटीन बाड़े में किया गया था शिफ्ट।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2026 07:32 pm

Published on:

21 Sept 2026 07:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / कूनो से आई दुखद खबर, नर चीता ‘गौरव’ की मौत, प्रबंधन ने की पुष्टि

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Master Plan: कूनो नेशनल पार्क जाने वालों के लिए बड़ी खबर, चीता सफारी के साथ 10 नए टूरिस्ट स्पॉट होंगे विकसित

kuno national park master plan 10 new tourist spots
श्योपुर

PM Modi के बर्थडे के एक दिन बाद Kuno से आई खुशखबरी, भारत में जन्मी मादा चीता ने 4 शावकों को दिया जन्म

kuno national park cheetah kgp12 gives birth 4 cubs pm modi birthday
श्योपुर

PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ‘प्रोजेक्ट चीता’ के 4 साल पूरे, अब नौरादेही-बन्नी में बनेंगे नए ठिकाने

मध्यप्रदेश में चीता प्रोजेक्ट (Photo Source: Kuno National Park X हैंडल)
श्योपुर

MP में जल्द शुरू नई रेल लाइन, ग्वालियर-श्योपुर रेल लाइन पर चलेगी मेमू ट्रेन, यात्रियों का सपना होगा पूरा

gwalior-sheopur rail line construction december 2026 memu train
श्योपुर

Sheopur News: 'बच्चों को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं...' सुनते ही रसोइया ने प्रधानाध्यापक से की मारपीट

Sheopur School Principal Assault
श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.