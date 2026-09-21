कूनो से आई दुखद खबर, नर चीता ‘गौरव’ की मौत, प्रबंधन ने की पुष्टि

नर चीता 'गौरव' की मौत (फोटो सोर्स: Tiger Safari Tours India)
Sheopur News : चीता स्टेट मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक दुखद खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि, कूनो में एक नर चीते 'गौरव' की मौत हो गई है। कूनो प्रबंधन द्वारा चीते की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि, सोमवार शाम 4 बजे के आसपास उपचार दौरान चीते की मौत हुई है। चीते का बीते 9 दिन से कूनो में स्थित पालपुर के पशु अस्पताल में उपचार चल रहा था। 12 सितंबर को खुले जंगल में सुस्त पाए जाने के बाद क्वारंटीन बाड़े में किया गया था शिफ्ट।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
श्योपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग