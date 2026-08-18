सिंधिया घराना संपत्ति विवाद: समझौते में आई अड़चन, राजे मौसियों पर पलटवार…

मूल रूप से वसुंधरा राजे, उषा राजे और यशोधरा राजे ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पैतृक संपत्ति में अपना न्यायसंगत हिस्सा पाने के लिए सिविल सूट दायर किया था। लंबे कानूनी संघर्ष और विचार-विमर्श के बाद सभी मुख्य पक्षों ने आपसी सहमति से एक राजीनामा तैयार कर अदालत में पेश किया गया था, जिससे ये उम्मीद जागी थी कि, विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकलेगा। हालांकि, कानूनी पेंच उस समय फंस गया, जब मूल दावे में दिवंगत बड़ी बुआ पद्मावती राजे की दोनों बेटियों—कनिका देवी सिंह और प्रतिमा देवी राना को पक्षकार तो बनाया गया, लेकिन पूर्व की सुनवाइयों के दौरान उनके उपस्थित न होने पर अदालत ने उन्हें 'एक्स पार्टी' (एकपक्षीय) घोषित कर दिया था।