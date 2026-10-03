पासपोर्ट में भोपाल, असली ठिकाना भिंड: एसटीएफ के घेरे में भंते, अंचल में आठ संदेहियों की तलाश

40 बांग्लादेशियों के पासपोर्ट बने

धर्म का चोला ओढ़कर 40 बांग्लादेशी घुसपैठियों के पासपोर्ट भी गोविंदपुरा के अन्नानगर (भोपाल) के भते पर बने हैं। इनमें लगभग सभी फरार है। उनकी पहचान के लिए एसटीएफ ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का उस अवधि (2020-21) का रेकार्ड जब्त किया है। इसमें भंते राहुल प्रकाश को भी इसी पते पर पासपोर्ट इश्यू जारी होना सामने आया है। उसकी जांच की तो पता चला राहुल भिंड में राजनीतिक दल का पूर्व पदाधिकारी भी रहा। लेकिन भिंड की बजाए भोपाल के पते पर पासपोर्ट क्यों बनवाया है राहुल से इसकी जानकारी जुटाई जाएगी।