बैंक से लेकर सिम, बीमा से लेकर सरकारी योजनाओं तक… केवायसी: जिंदगी के हर मोड़ पर ‘पहचान’ का इम्तिहान!

ग्वालियर. बैंक, सिम, बीमा, म्यूचुअल फंड और सरकारी सेवाओं में केवायसी जरूरी है। लेकिन एक बार पहचान साबित करने के बाद भी ग्राहक को अलग-अलग सेवाओं के लिए बार-बार दस्तावेज देने पड़ते हैं। पता या मोबाइल नंबर बदलने पर फिर सत्यापन कराना पड़ता है। ग्वालियर समेत प्रदेश में लोग इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। एक अक्षर की गलती, काम अटका: आधार में नाम और बैंक खाते में नाम अलग होने, पिता के नाम या पते में अंतर होने पर केवायसी अटक जाती है। पुराने मोबाइल नंबर के कारण भी ग्राहक को अपडेट कराने के लिए शाखा के चक्कर लगाने पड़ते हैं।