ऑनलाइन सिस्टम में अटकीं सोसायटियां, तीन माह की मोहलत की कर रहे हैं मांग

ग्वालियर. कागजों में दर्ज सोसायटियां अब ऑनलाइन सिस्टम की ‘चाबी’ तलाश रही हैं। सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के तहत ऑनलाइन फाइलिंग व्यवस्था लागू होने के बाद पुरानी संस्थाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहीं वर्षों पुरानी इ-मेल आइडी बंद है तो कहीं पासवर्ड का पता नहीं। कई संस्थाओं के पदाधिकारी बदल चुके हैं, लेकिन पोर्टल पर अब भी पुराने नाम दर्ज हैं। ऐसे में जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद ऑनलाइन अनुपालन की राह अटक गई है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए फम्र्स एंड सोसायटी एडवोकेट बार एसोसिएशन और स्वैच्छिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर फाइलिंग की अंतिम तिथि तीन माह बढ़ाने की मांग की है। 17 अगस्त 2026 से दोनों धाराओं में ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई थी।