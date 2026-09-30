अब पूरे हफ्ते मिलेगी फ्लाइट, ग्वालियर-मुंबई रूट पर इंडिगो का बड़ा बदलाव

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। इंडिगो एयरलाइंस ने ग्वालियर-मुंबई हवाई मार्ग पर अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस रूट पर सप्ताह में चार दिन के बजाय सातों दिन हवाई सेवा उपलब्ध होगी। बता दें कि, एयरलाइंस की ओर से नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू कर दी जाएगी।