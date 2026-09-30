सुजय का दबदबा, आरव का तिहरा खिताब; नव्या ने भी दो वर्गों में मारी बाजी

जीवाजी क्लब में आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ी ट्राफी के साथ।
ग्वालियर। द्वितीय ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट टीटी रैंकिंग टूर्नामेंट-2026 में राष्ट्रीय खिलाड़ी सुजय चतुर्वेदी ने पुरुष एकल का खिताब जीतकर अपना दबदबा कायम किया, वहीं आरव तिवारी ने जूनियर वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन खिताब अपने नाम किए। बालिका वर्ग में नव्या चतुर्वेदी ने भी दो वर्गों में चैंपियन बनकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का आयोजन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में किया गया। पुरुष एकल के फाइनल में सुजय चतुर्वेदी ने आक्रामक और एकतरफा अंदाज में हर्षुल शर्मा को 4-0 से शिकस्त दी। सुजय ने मुकाबले की शुरुआत से ही लय बनाए रखी और हर्षुल को वापसी का मौका नहीं दिया। चार गेम में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने खिताब अपने नाम किया। द्वितीय ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट टीटी रैंकिंग टूर्नामेंट में राष्ट्रीय खिलाड़ी सुजय चतुर्वेदी पुरुष एकल चैंपियन, आरव ने अंडर-15, 17 और 19 के खिताब जीते
जूनियर वर्ग में आरव तिवारी टूर्नामेंट के सबसे सफल खिलाड़ियों में रहे। उन्होंने अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 तीनों वर्गों के फाइनल जीतकर तिहरा खिताब हासिल किया। तीनों वर्गों में आरव ने लगातार प्रभावी खेल का प्रदर्शन किया और अलग-अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी तकनीक व नियंत्रण का परिचय दिया।
अंडर-17 और अंडर-19 में अर्णव गर्ग उपविजेता रहे, जबकि अंडर-15 के फाइनल में भौमिक बघेल को उपविजेता स्थान से संतोष करना पड़ा। हालांकि भौमिक ने अंडर-13 बालक वर्ग का खिताब जीतकर अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन किया। अंडर-11 बालक वर्ग में मेहुल शिवहरे ने चैंपियन बनकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।
बालिका वर्ग में नव्या चतुर्वेदी का प्रदर्शन भी शानदार रहा। उन्होंने अंडर-13 और अंडर-17 दोनों वर्गों के खिताब अपने नाम किए। नव्या ने दोनों वर्गों में मुकाबलों के दौरान बेहतर नियंत्रण और सटीक शॉट्स का प्रदर्शन किया। महिला एकल में भी नव्या ने फाइनल तक जगह बनाई, लेकिन खिताबी मुकाबले में हिमानी चतुर्वेदी ने उन्हें हराकर चैंपियन का खिताब हासिल किया। अंडर-11 बालिका वर्ग में हंसिका दुबे विजेता रहीं। इस वर्ग में खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि जीडीसीए अध्यक्ष संग्राम कदम और विशिष्ट अतिथि आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के ओमवीर सिंह मौजूद रहे। इस दौरान 27 सितंबर को संपन्न हुई राज्य वेटरेंस रैंकिंग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले ग्वालियर के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में विजेता रहे सुदेश दहीवासे और 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में उपविजेता रहे अशोक मांजरेकर को ग्वालियर जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से सम्मानित किया गया।
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