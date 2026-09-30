सुजय का दबदबा, आरव का तिहरा खिताब; नव्या ने भी दो वर्गों में मारी बाजी

ग्वालियर। द्वितीय ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट टीटी रैंकिंग टूर्नामेंट-2026 में राष्ट्रीय खिलाड़ी सुजय चतुर्वेदी ने पुरुष एकल का खिताब जीतकर अपना दबदबा कायम किया, वहीं आरव तिवारी ने जूनियर वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन खिताब अपने नाम किए। बालिका वर्ग में नव्या चतुर्वेदी ने भी दो वर्गों में चैंपियन बनकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का आयोजन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में किया गया। पुरुष एकल के फाइनल में सुजय चतुर्वेदी ने आक्रामक और एकतरफा अंदाज में हर्षुल शर्मा को 4-0 से शिकस्त दी। सुजय ने मुकाबले की शुरुआत से ही लय बनाए रखी और हर्षुल को वापसी का मौका नहीं दिया। चार गेम में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने खिताब अपने नाम किया। द्वितीय ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट टीटी रैंकिंग टूर्नामेंट में राष्ट्रीय खिलाड़ी सुजय चतुर्वेदी पुरुष एकल चैंपियन, आरव ने अंडर-15, 17 और 19 के खिताब जीते