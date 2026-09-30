5 साल पहले कटनी में 3 महिलाओं ने शुरू की जैविक खेती, अब 30 महिलाएं कमा रहीं मुनाफा

जैविक खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए मंजूलता हल्दकार, रोशनी हल्दकार और उर्मिला काछी को जिला स्तर के अलावा जबलपुर, भोपाल और रीवा में भी सम्मान और सराहना मिल चुकी है। पुरस्कारों से ज्यादा अहम यह है कि उनके साथ गांव की दूसरी महिलाएं भी खेत में उतर आई हैं। तीन महिलाओं की शुरुआत अब सामूहिक प्रयास का रूप ले चुकी है। उन्होंने दूसरे परिवारों की महिलाओं को जैविक खेती के तरीके समझाए, खेतों से जोड़न को प्रोत्साहित किया। 30 में से सात महिलाएं खेती के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं, जबकि करीब 20 महिलाओं ने जैविक खाद तैयार करने का काम भी शुरू किया है।