Katni Bank Theft Attempt: ऑटो की किस्त चुकाने युवक ने की बैंक में चोरी की कोशिश, गिरफ्तार

घटना रात करीब 2.34 बजे की है। हरदुआ पन्ना मोड़ स्थित सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के सुरक्षा अधिकारी ने शाखा प्रबंधक विनीत सोलंकी को फोन कर सूचना दी कि बैंक के मुख्य गेट का ताला एक अज्ञात व्यक्ति तोड़ने का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलने के बाद बैंक प्रबंधन ने सुबह मौके पर पहुंचकर जांच की। मुख्य गेट के ताले पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किए जाने के निशान मिले। बैंक के अंदर जांच करने पर कोई सामान चोरी होना नहीं पाया गया। इसके बाद शाखा प्रबंधक की शिकायत पर कुठला थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की।