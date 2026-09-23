23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कटनी

Katni Bank Theft Attempt: ऑटो की किस्त चुकाने युवक ने की बैंक में चोरी की कोशिश, गिरफ्तार

Bank Theft Attempt: रात में पन्ना मोड़ स्थित बैंक पहुंचा युवक, भारी वस्तु से मुख्य गेट का ताला तोड़ने का प्रयास, सीसीटीवी से पहचान, औजारों के साथ गिरफ्तार।
2 min read
Google source verification

कटनी

image

Shailendra Sharma

Sep 23, 2026

katni kuthla police station

bank theft attempt auto loan 21 year old arrested, कुठला पुलिस स्टेशन की फाइल फोटो (Source-Patrika)

Katni Bank Theft Attempt: मध्यप्रदेश के कटनी में ऑटो की किस्त चुकाने के लिए रकम की जरूरत पड़ी तो 21 वर्षीय युवक ने बैंक में चोरी करने की योजना बना डाली। रात के अंधेरे में पन्ना मोड़ स्थित सेंट्रल बैंक पहुंचकर मुख्य गेट का ताला तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन बैंक के अंदर दाखिल होकर चोरी करने में सफल नहीं हो सका। घटना के बाद सक्रिय हुई कुठला पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान की और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया।

रात 2.34 बजे बैंक का ताला तोड़ने की कोशिश

घटना रात करीब 2.34 बजे की है। हरदुआ पन्ना मोड़ स्थित सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के सुरक्षा अधिकारी ने शाखा प्रबंधक विनीत सोलंकी को फोन कर सूचना दी कि बैंक के मुख्य गेट का ताला एक अज्ञात व्यक्ति तोड़ने का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलने के बाद बैंक प्रबंधन ने सुबह मौके पर पहुंचकर जांच की। मुख्य गेट के ताले पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किए जाने के निशान मिले। बैंक के अंदर जांच करने पर कोई सामान चोरी होना नहीं पाया गया। इसके बाद शाखा प्रबंधक की शिकायत पर कुठला थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की।

सीसीटीवी की मदद से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। संदिग्ध की गतिविधियों और उसके संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाने के साथ मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। जांच के दौरान पुलिस घंघरी कला निवासी गंगाराम चौधरी तक पहुंची। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बैंक में चोरी का प्रयास करना स्वीकार कर लिया।

रकम की जरूरत के लिए बनाई योजना

थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उस पर ऑटो की किस्त चुकाने का दबाव था और रकम की जरूरत के चलते उसने बैंक में चोरी करने की योजना बनाई थी। पुलिस ने उसके कब्जे से दो पेचकस और एक छोटी आरी बरामद की है। इन्हीं औजारों से बैंक के ताले को तोडऩे की कोशिश किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

Niwari Manish Jha Video Viral: 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियां गिनते कैमरे में कैद हुईं मनीषा झा

ये भी पढ़ें
Manish Jha Video Viral

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 10:20 pm

Published on:

23 Sept 2026 10:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / Katni Bank Theft Attempt: ऑटो की किस्त चुकाने युवक ने की बैंक में चोरी की कोशिश, गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कौन है वो पुलिस अफसर जिसके कारण नेहा पच्चीसिया के गिरफ़्तारी वारंट पर हुई गफलत

नेहा पच्चीसिया को गिरफ़्तारी वारंट पर मिली राहत
कटनी

Katni Spa Center Raid: स्पा सेंटर पर पुलिस की बड़ी रेड, 5 युवक और 10 युवतियां पुलिस के कब्जे में

katni spa center raid
कटनी

कटनी में तेंदुए के शिकार की आशंका, 3 संदिग्ध हिरासत में

Katni Leopard Death
कटनी

MP को रेल मंत्री ने दी बड़ी सौगात, कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन को दी मंजूरी, यात्रियों का सफर होगा आसान

railway minister ashwini vaishnav approved katni-pendra road fourth line
कटनी

Satya Niketan collapse: ‘देश की सेवा करूंगा पापा…’, कहने वाला अक्षत अब नहीं लौटेगा, मां ने कपड़ों से बेटे को पहचाना

satya niketan collapse update akshat yadav dream upsc officer
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.