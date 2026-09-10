कटनी में तेंदुए के शिकार की आशंका, 3 संदिग्ध हिरासत में

पहला सुराग मिलने के बाद वन विभाग ने दोबारा खोजी डॉग की मदद से जांच कराई। इस बार डॉग करीब 600 मीटर दूर एक अन्य खेत तक पहुंचा। लगातार दो स्थानों पर डॉग के पहुंचने के बाद वन विभाग ने आसपास के खेतों और वहां मौजूद लोगों की गतिविधियों की जानकारी जुटानी शुरू की। जांच में मिले सुरागों के आधार पर वन विभाग ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि खेतों की बाड़ में तार का फंदा किसने लगाया था और उसका तेंदुए की मौत से कोई संबंध है या नहीं।