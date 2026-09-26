कटनी में भरभराकर गिरा चार मंजिला इमारत का हिस्सा, बुजुर्ग की मौत

Katni News : मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रंगनाथ थाना इलाके में तारा मोटर्स बजाज एजेंसी के सामने शनिवार दोपहर चार मंजिला अग्रवाल बिल्डिंग का जर्जर हिस्सा भरभराकर गिर गया। मलबे की चपेट में आने से भवन में रह रहे 70 वर्षीय प्रेमलाल गड़ारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर रंगनाथ थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की।