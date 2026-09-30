Rajasthan: पापा का आज ही रिटायरमेंट था… बेटा बोला- मगरमच्छ आया और झपटकर ले गया, आंखों के सामने गायब हो गए

धौलपुर। चंबल नदी में पितरों को तर्पण करने गए 60 वर्षीय पटवारी मोहनलाल गुप्ता को मगरमच्छ पानी में खींच ले गया। हादसा बुधवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। पटवारी मोहनलाल नदी किनारे तर्पण कर रहे थे, तभी अचानक मगरमच्छ ने झपट्टा मारा और उन्हें पानी में खींचकर ले गया। घटना के समय उनका बेटा चित्रांश और उनके मित्र अशोक त्यागी भी मौके पर मौजूद थे। दोनों ने शोर मचाकर मदद की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ उन्हें पानी में लेकर गायब हो गया।