Dholpur: दंपती के खुदकुशी करने का मामला, ऑनलाइन गेम की लत, हिसाब में 15 लाख की गड़बड़ी

इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय में जयपुर से आई टीम को ऑडिट में कथित अनियमितताएं मिली थी। सूत्रों के अनुसार 21 सितम्बर को लंच के बाद मैनेजर बलराम मीना वापस ब्रांच नहीं गए। जबकि ऑडिट टीम कार्यालय में ही थी। सूत्रों के अनुसार बलराम ने कुछ साल पहले एक भूखंड को भी बेचा था। साथ ही कुछ राशि परिजनों से भी उधार ली थी। गौरतलब रहे कि मृतक की डायरी में इसका जिक्र भी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि डायरी में लेनदेन का हिसाब है और किसका उधार है और किसको देना सबकी एंट्री थी। अब पुलिस डायरी के एक-एक पन्ने के हिसाब से जांच में जुटी है।