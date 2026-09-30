जयपुर में ठगी गिरोह का भंडाफोड़ : 14 आरोपी गिरफ्तार, अमरीकी नागरिकों को बनाते थे निशाना

साइबर क्राइम यूनिट पुलिस मुख्यालय और जयपुर पश्चिम पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को बिंदायका क्षेत्र में मंगलम ग्रैंड रेजिडेंसी और आरआर होम्स में एक ही गिरोह की ओर से संचालित दो फर्जी कॉल सेंटरों पर एक साथ दबिश दी। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि दोनों जगह कर्मचारी अमरीकी नागरिकों से कॉल पर बात कर रहे थे। कार्रवाई में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 13 लैपटॉप, 24 मोबाइल फोन, राउटर, सिम कार्ड, चार्जर और एक्सटेंशन बोर्ड जब्त किए गए।