ग्वालियर व्यापार मेला : तारीख तय, बजट बेखबर… बोर्ड बैठक का अब तक अता-पता नहीं

ग्वालियर. ग्वालियर व्यापार मेले की तारीख तय है, तैयारियों की कवायद भी शुरू हो चुकी है, लेकिन मेले का सबसे अहम हिसाब-किताब अभी फाइलों में ही अटका नजर आ रहा है। वर्ष 2026-27 का ग्वालियर व्यापार मेला 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक लगाया जाना है। मेले की तैयारियों से पहले होने वाली ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण की बोर्ड बैठक अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मेले का बजट कैसे तय होगा और आय-व्यय की पूरी तस्वीर बोर्ड के सामने कब आएगी? खास बात यह है कि इस बार ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी हो चुकी है। इसके बावजूद बोर्ड बैठक की तारीख तय नहीं हो पाई है। जबकि पिछले साल 2025-26 के मेले की तैयारियों के लिए 4 जुलाई 2025 को प्राधिकरण की 47वीं बोर्ड बैठक आयोजित कर ली गई थी। यानी इस बार बैठक को लेकर पहले ही काफी देरी हो चुकी है।