गूजरी महल अब सात समंदर पार, हर मूर्ति सुनाएगी अपनी कहानी

ग्वालियर. राज्य पुरातत्व विभाग के गूजरी महल की दीवारों में कैद इतिहास अब सिर्फ संग्रहालय की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति एक क्लिक पर यहां रखी सदियों पुरानी प्रतिमा को देख सकेगा, उसे अलग-अलग कोणों से समझ सकेगा और उसके इतिहास की पूरी जानकारी हासिल कर सकेगा। यानी गूजरी महल की विरासत अब सात समंदर पार डिजिटल सफर पर निकलने जा रही है। राज्य के संग्रहालयों की पुरावशेष संपदा को डिजिटल रूप देने की कवायद के तहत अब ग्वालियर के गूजरी महल में थ्री-डी स्कैनिंग और मेटाडेटा प्रिपरेशन का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में यहां रखी करीब 600 प्रतिमाओं, बंदूकों और टेराकोटा कलाकृतियों को डिजिटल स्वरूप दिया जाएगा। इसके बाद करीब 1500 और पुरावशेषों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।