SIR पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, हर वोट जरूरी-भ्रम या अफवाहों पर न दें ध्यान

CM Mohan Yadav : मध्यप्रदेश में SIR पर बीजेपी हमलावर रुख अपनाए हुए है। सत्ता और संगठन के सभी वरिष्ठ नेता एक स्वर में इसकी वकालत करते हुए चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं। पिछले सप्ताह सीएम मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता भी ली थी। दोनों नेताओं ने मामले में कांग्रेस को घेरा था। अब सीएम मोहन यादव का SIR पर एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती में हर जागरूक मतदाता की भागीदारी जरूरी है। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर SIR के संबंध में भ्रम या अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने चुनाव आयोग का बचाव करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का अद्यतन, पारदर्शी और विश्वसनीय होना भी जरूरी है।