एमपी में बन रहा था बीएस 6 गाड़ियों में डलने वाला नकली यूरिया, ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर होती थी सप्लाई

Shivpuri Fake Urea Factory Raid: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में सिकंदरा बैरियर के पास भगवती ढाबे के पीछे एक खेत में संचालित नकली यूरिया बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इस कार्रवाई को शिवपुरी से गई एसपी की विशेष पुलिस टीम ने अंजाम दिया है। मौके से 13 हजार 200 लीटर नकली यूरिया व अन्य पैकिंग का सामान मिला है। यह नकली यूरिया वाहनों में डालने के लिए तैयार किया जा रहा था। बड़ी बात यह है कि यह फैक्ट्री आज से नहीं, बल्कि पिछले 3 साल से क्षेत्र में संचालित थी और स्थानीय पुलिस को इसकी कोई भनक तक नहीं थी। इसलिए पूरे मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।